Maaşlar kesiliyor! SSK-SGK ve Bağkur'lu hiç fark etmez! Bunu yapan çıra gibi yanar! Düğmeye basıldı!

Ardı ardına açıklama geldi. SGK resmen duyurdu ve düşmeye bastı. SGK ya da Bağ-Kur farkı bulunmuyor. Maaş kesintisi ile eş güdümlü Sosyal Güvenlik Kurumu para iadesi talep ediyor. Paralar faizi ile geri ödeniyor. Vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı alabilmek amacıyla anlaşmalı boşanıp eşiyle yaşamaya devam edenlerden aylıkları cezasıyla geri alınıyor. Dolandırıcılıktan da suç duyurusunda bulunuyor. Ayrıca evlendikten sonra anne ve babadan alınan yetim aylığı kesilir zira eşin vefatı halinde ondan gelecek dul aylığı hakkı doğar. Daha evvelki eşi vefat ettiyse ondan da dul aylığı kazanma hakkı doğar.
Evlenmeyen dul erkek de vefat eden eşinden aylık alırken, işe girse de emekli olsa da bu aylık kesilmiyor. Vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı alabilmek amacıyla anlaşmalı boşanıp eşiyle yaşamaya devam edenlerden gelir ve aylıkları cezasıyla geri alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2008'den itibaren hangi amaçla olursa olsun eylemli şekilde eş güdümlü hayat sürdürdükleri teşhis edilenlere ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor, dolandırıcılıktan da suç duyurusunda bulunuluyor. Yetim aylığı alırken evlenen işçi bayan sendikalıysa evlilik ikramiyesi alabilir. Evlilik ve ayrılık ardından sosyal haklara yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
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Nikâhtan sonra anne, babamdan yetim aylığı almaya devam edebilir miyim?
Evlendikten sonra anne ve babadan alınan yetim aylığı kesilir zira eşin vefatı halinde ondan gelecek dul aylığı hakkı doğar. Daha evvelki eşi vefat ettiyse ondan da dul aylığı kazanma hakkı doğar. Boşanan bayan ya da erkek Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek dul ya da yetim aylığı talebinde bulunabilir.
Boşandıktan sonra eski eşimle yaşamaya devam etmem halinde yetim aylığım kesilir mi?
Eşinden boşandıktan sonra eş güdümlü yaşamaya devam eden bayanların anne ve babasından verdiği aylığı kesilir. SGK bu kapsamda ödenen aylığı faiziyle talep eder. 1 Ekim 2008 tarihli düzenlemeye göre "Eşinden boşandığı durumda, boşandığı eşiyle fiilen eş güdümlü yaşadığı tespit edilen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Ödenen tutarlar geri alınır" deniliyor.