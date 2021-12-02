Erken emekli olmak isteyenlerin bunu yapması işe yarıyor! 25 yıl sigortalılık süresine 5225 prim ve 48 yaş şartıyla emeklilik!

3600 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK

Sorunun ikinci evresinde ise çalışanın 3600 günden emeklilik hakkı olduğunu belirten Sarısu "3600 günden çok prim ödemeniz olduğundan, bundan sonra prim yatırmasanız da 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Mayıs 2026'da emekli olmanız da mümkün." bilgilerini verdi.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL

Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.

Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.