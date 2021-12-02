Erken emekli olmak isteyenlerin bunu yapması işe yarıyor! 25 yıl sigortalılık süresine 5225 prim ve 48 yaş şartıyla emeklilik!

Kadın ve erkek emeklilik yaşı hesaplamaları farklılık gösteriyor. Kadın çalışanların ilk işe giriş tarihleri ne kadar erken olursa emeklilik yaşı o kadar erken olabiliyor. Birde doğum borçlanması olması halinde emeklilik yaşı daha da öne çekilebiliyor. Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler. Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK HAKKI
Bir erkek çalışan kendine dair doğum tarihi ve ilk işe giriş bilgilerini SGK Eksperi ile paylaştı. Erkek çalışan kaç yaşında emekli olma ihtimalini sordu. Çalışan sorusunda "1 Mayıs 1966 doğumluyum. SSK girişim 15 Aralık 1984 olup 3637 gün prim ödemem var. Nasıl ve ne vakit emekli olurum?" bilgilerini verdi. SGK Eksperi Sarısu soruyu iki aşamalı yanıtladı. İlk aşamada çalışanın normal şartlarda emekli olmak amacıyla sağlaması gereken şartları açıkladı. Sarısu bu noktada "Emekli olmak amacıyla; 25 sene sigortalılık vakti, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1588 gün daha prim ödeyerek priminizi 5225 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz." açıklamasında bulundu.
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3600 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK
Sorunun ikinci evresinde ise çalışanın 3600 günden emeklilik hakkı olduğunu belirten Sarısu "3600 günden çok prim ödemeniz olduğundan, bundan sonra prim yatırmasanız da 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Mayıs 2026'da emekli olmanız da mümkün." bilgilerini verdi.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL
Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.
Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.