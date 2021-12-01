SGK-SSK ve Bağkur'luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022'de emekli maaşı zammı kaç TL?
Yeni yıla az bir zaman kala 2022 Ocak ayından itibaren milyonlarca emeklinin hangi oranda maaşlarına zam alacağı merak edilmeye başladı. SSK ve Bağ Kur emeklileri için yeni zam oranlarının belli olmasının ardında 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12'ye kadar bir zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu zam oranlarının geçerli olması halinde 2000 yılı öncesinde en düşük emekli maaşının 2 bin 939 lira olması bekleniyor. İşte 2022 yılı emekli maaşı zam oranları. SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu
01.12.2021 16:01
- Son Güncelleme: 01.12.2021 16:01
2022 Yılında Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emeklilik aylığı almaya hak kazanan milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi için yeni yılda yapılacak zam oranları yavaş yavaş belli oluyor.
Son ayın verilerine göre şuanda %6,72 seviyesinde bir zammın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan TCMB tarafından yıl sonu enflasyonu için yapılan yüzde 18,4'lük tahmin sonucu, ikinci altı ay için enflasyon beklentisi de yüzde 12'ye ulaştı.
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