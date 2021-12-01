SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu! Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL?

Son ayın verilerine göre şuanda %6,72 seviyesinde bir zammın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan TCMB tarafından yıl sonu enflasyonu için yapılan yüzde 18,4'lük tahmin sonucu, ikinci altı ay için enflasyon beklentisi de yüzde 12'ye ulaştı.

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