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    • SGK
    • 07.09.2021 08:40
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    • 07.09.2021 08:40
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    4A- 4B-4C için e-devlet üzerinden hemen kontrol edin! SGK-SSK ve Bağkur'lu çalışan bugün emekli olsa kaç TL maaş alacak? Güncel maaş oranları

    Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu emekli olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 2021 emekli maaş zammı 2021 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla açıklandı. Emekli maaşlarına gelen zammın ardından, emekli maaşı hesaplamalarına yönelik bulgular sürat kazandı. Milyonlarca çalışan emekli olduğunda alacakları maaşın ne kadar olduğunu öğrenmek adına SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama motorunu araştırıyor. Peki, emekli maaşları neye göre belirlenir? İşte, 2021 emekli maaşı hesaplama işlemlerine yönelik detaylı bulgular.

    takvim.com.tr
    Çalışan bugün emekli olsa ne kadar maaş alacak?

    Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda haberimizde milyonları ilgilendiren gelişmelere yer verdik. Emeklilik amacıyla gün sayan ya da aktif çalışma yaşamı devam eden 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) çalışanları emekli maaşı hesaplama işlemlerini merak ediyor. Genellikle 2021 senesi emekli zam oranlarının netleşmesiyle birlikte ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yönelik incelemeler sürat kazandı. 2021 emekli maaşı hesaplama ekranı aracılığı ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yönelik bulgular öğrenilebiliyor. İşte, 2021 emekli maaşı hesaplama motoru ve konuyla alakalı çeşitli bulgular.

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

    SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI



    BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

    2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

    3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

    4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

        EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

        Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

        4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

        Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

        4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

        Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

        SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2021

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş bulunduğu bir başka hizmet ise "Ne vakit emekli olurum" robotu. Bu program vasıtası ile çeşitli bir şekilde emeklilik ile alakalı çeşitli verilere ulaşabilirsiniz. İşte ismim ismim SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme programsı

        Cinsiyetiniz

        Doğum Tarihiniz

        Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

        Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

        SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

        Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

        Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

        Fiili Gün Sayınız

        Yurtdışı Gün Sayınız

        3600 Günün Doldurulduğu Tarih

        Gerekli verileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bulgularınız çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.
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        Haberler SGK 4A- 4B-4C için e-devlet üzerinden hemen kontrol edin! SGK-SSK ve Bağkur'lu çalışan bugün emekli olsa kaç TL maaş alacak? Güncel maaş oranları
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