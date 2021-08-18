SGK Bağkur hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? T.C. no ile şifresiz SSK sorgulama yapılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigorta belgeleri, sigortalı olarak bir işe giriş ve çıkış tarihi, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta dönemindeki hizmetler, aylara göre prim durumu ve şirket bilgileri gibi detaylara online olarak ulaşmak mümkün. İşte detaylar…
T.C. KİMLİK NO İLE ŞİFRESİZ SSK SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü belgesinde; temel sigorta belgeleri, ilk defa sigortalı olarak bir işe giriş ve çıkış tarihi, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta dönemindeki hizmetler, aylara göre prim durumu ve şirket bilgileri yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altında toplanan 4A, 4B, 4C sigorta kollarına ilişkin tüm kayıt ve sigortalılık bilgilerini SGK hizmet dökümü belgesinden öğrenebilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulamanızı e-Devlet kapısı portalından kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
SGK Hizmet Dökümü Sorgulaması Nasıl Yapılır?
e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilen SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilir. e-Devlet kapısı, tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de e-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;
• Akıllı cihazlarınızdan yazının devamında verdiğimiz linke tıklayarak "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
• Çıkan ekranda, e-Devlet sorgulamasını yapabilmek için ilk adımda kimlik doğrulama adımlarını geçmeniz gerekir.
• E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kısımlarını doldurun. Dilerseniz mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesine giderek şahsınıza özel tahsis edilen şifrenizi alabilirsiniz.