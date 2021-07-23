Hemen şimdi parayı yatır anında emekli ol! SGK 4A 4B 4C milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika geldi!

SGK bünyesinde çalışanlara yılın müjdesi geldi! Para yatırıp hemen emekli olabilirsiniz! Erken emekli olmak her çalışanın hayallerinden biridir. SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme geliyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Kısacası prim ödemesi yapılıp erken emeklilik gerçekleşebiliyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur? İşte konuya ilişkin detaylar...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.
Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK tarafından belirlenen aşağıda da detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde vatandaşların bu prim ödemesini belirli bir süre yapması gerekiyor. Emekli olmak için şartların tamamının sağlanması durumunda ise vatandaşlar emekli olabilirler.
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.