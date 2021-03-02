1261 gün kuralına dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu sorunu yaşamak istemiyorsanız bunu unutmayın!

Emekli olma hayalleriyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 1261 gün kuralı nedir? SSK, SGK, BAĞKUR emeklisi olma hayali kuran vatandaşlar, bir günlük fark ile tüm yıllarını kaybetmiş olabilir. 1261 kuralı tüm emeklileri ve emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar.. Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak.
4 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Sistem 2008 yılında SSK'ya tabi tutulmasına son verilip Bağ-kur bağlanmıştı. Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
İlk prim ödemesinde 5.000 gün prim ödemesi yeterli iken, statü değişikliğinde 9.000 gün prime tabi olursunuz. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artıyor.
SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hangi yaşta olursanız olun geriye doğru 3.5 yıl (1261 gün) önce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4A statüsüne geçerseniz 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz.
SON 1261 GÜN
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1.260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.
1261 kuralından yararlanacak olan vatandaşlarda eğer çalışma hayatları 2013 senesinde oluyorsa 2013 senesinden geriye 7 sene gidilerek işlemlerin 1261 günden fazla olan kısmı tespit edilmektedir. 1.09.2008 tarihinden sonra ilk kez sigorta girişi yapılan kişilerde bu durum geçersiz olur. Bunun için kişilerin, son yedi senesine değil de hizmet geçmişinin süresinin geneline bakılır. Hangi alanda fazla gün varsa o alandan emekli olur.