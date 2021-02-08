SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler var. Özellikle bazı borçlanmalar ile 6 yıl daha erken emekli olabilmeniz mümkün. Doğum, askerlik, farklı meslek dallarından hizmet vermek gibi daha pek çok detayla ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. Vatandaşlar ne aman emekli olacaklarının hesaplamasını da bazı bilgiler ile yapabilir. Işte erken emeklilik konusu hakkında bilinmesi gerekenler…
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YÖNTEMLER NELER?
Askerlik borçlanması ile vatandaşlar askerlik yapmış oldukları süreleri sigortalı olarak borçlanabilirler. Askerli borçlanması Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK kurumuna askerlik görevlerini yerine getirdiklerini gösterir ve bir dilekçe ile başvuru yaparak bu sürenin sigorta primlerini ödeyerek borçlanma yaparlar. Bu borçlanma ile emekliliğine belli bir süre kalan bir vatandaş bu borçlanma ile emekliliğini öne çekebilirler.
Kadın çalışanlarda aynı borçlanmayı doğum borçlanması ile yapabilirler. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.
BİR GÜNLÜK DOĞUM BORÇLANMASI BİLE EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKEBİLİR
Staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi borçlanma yapılan süre kadar geriye çekilir. Örneğin 1990 yılında bir ay staj yaparken kısa vade sigorta primi ödenmiş kadın, 24 Mayıs 1994 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamışsa, bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Emeklilik için primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanabilir.
Staj sigortası yapmış kadınlar, prim eksiği bulunmasa bile borçlanma yaptıklarında emeklilik yaşını öne çekip çekmediklerini araştırmalıdır. Örneğimizdeki kadın sigortalı sadece 1 gün borçlanma yaptığında sigorta başlangıç tarihini 23 Mayıs 1994 tarihine çekeceği için emeklilik yaşı da 51'den 50'ye düşer. 720 günün tamamını borçlandığında ise emeklilik yaşı 49'a düşer.