İsteğe bağlı sigorta vatandaşların her sene merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sigorta türünde, herhangi bir iş yerinde çalışmayan kişilerin kendi sigortasını ödeyerek emekli olabilme imkanı bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar? Ödemesi nasıl ve nereye yapılır? İşte merak edilen soruların cevabı...

Ödenen sigorta primleri, eski adıyla SSK olan 4a kapsamına giren hizmetler olarak değerlendirilir. Bu nedenle emeklilik gereksinimleri, BAĞ-KUR ve diğer sigorta sektörlerinden daha esnektir. Daha az prim günü ile emekli olabilirsiniz. Ek bir 5 çiftlik sigortası olmak için tarım, çiftlik kaydı, vergi veya ortaklık gibi belgeler olmamalıdır. Bu şartların yerine getirilmesi halinde ek 5 tarım sigortası başvurusu ikamet edilen yerdeki Ziraat Odasından çiftçilik kaydı bulunmadığını teyit eden bir belge ile ikamet adresindeki Sosyal Güvenlik Merkezine yapılabilir.