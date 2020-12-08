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    • SGK
    • 08.12.2020 14:06
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    • 08.12.2020 14:07
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    ve nda mesai saati ayarlaması! İş yoğunluğu sebebiyle değişti

    ’de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlenerek, çalışanlarının mesai saatleri 10,00-16,00 olarak belirlenmesine rağmen, iş yoğunluğu sebebiyle ve Çalışma ve Müdürlüğünde mesai 8,30-17,30 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

    SGK ve İş Kurumunda mesai saati değişti!

    'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlenerek, çalışanlarının mesai saatleri 10,00-16,00 olarak belirlenmesine rağmen, iş yoğunluğu sebebiyle ve Çalışma ve Müdürlüğünde mesai 8,30-17,30 saatleri arasında yapılacak.



    Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük çalışma saatleri 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00-16.00 olarak uygulamaya konulmuştur fakat hizmet gereği açısından Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde 07.12.2020 Pazartesi gününden itibaren normal mesai saatleri Sabah 08.30-12.30, Öğle 13.30-17.30 uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

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    Haberler SGK SGK ve İş Kurumunda mesai saati ayarlaması! İş yoğunluğu sebebiyle değişti