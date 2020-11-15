Hemen emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü?

SGK kapsamında sigortalı olduğunu bildiren ve aktif çalışma hayatını sürdüre vatandaşların merak ettikleri konuların en başında emeklilik geliyor. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor.
Hangi meslekler erken emekli olabilecek?
Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 yıl daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer yıl erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak için erkeklerin borçlanma haklarından yararlanması gerekir. Tam 1 ve 2 yıl arasında daha erken emekli olma fırsatları sunulur. Bu süreçlerde vatandaşların askere gitmeden sigortalı bir şekilde iş hayatına başlaması, fakat askerde olduğu sürelerde iş verenler tarafından prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekir.
Staj sigortası ile erken emeklilik
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.
Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?
Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 3200 günüm var. Ne zaman emekli olurum? D.K.
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181 gün, şu an çalışmıyorum. En kolay ve ne zaman emekli olabilirim? Nadir
İşe girişiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi kademeye tabiyseniz o şartların oluşması gerekmektedir.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Ne zaman emekli olurum? Ömer C.
2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? H.T.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günü tamamlayıp 60 yaşınızın tamamlanmasını bekleyebilirisiniz.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Aynı iş yerinde 7 senedir çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Turan D.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.
Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.