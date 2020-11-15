Hemen emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü?

Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?

Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 3200 günüm var. Ne zaman emekli olurum? D.K.

Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.

Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.



14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181 gün, şu an çalışmıyorum. En kolay ve ne zaman emekli olabilirim? Nadir

İşe girişiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi kademeye tabiyseniz o şartların oluşması gerekmektedir.



Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Ne zaman emekli olurum? Ömer C.

2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.



1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? H.T.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günü tamamlayıp 60 yaşınızın tamamlanmasını bekleyebilirisiniz.



27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Aynı iş yerinde 7 senedir çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Turan D.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.

Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.