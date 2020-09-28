Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor! Herkes çok merak ediyordu

Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi kapsıyor. Ağustos ayında her şey değişti. Askerlik borçlanması yaparken bunlara çok dikkat edin.
03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.
Merhaba,1.1.1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.2.1993 Askerliğimi sigorta başlangıcımdan önce yaptım.9150 gün primim var. Normal şartlarda 1.1.2022 gözüküyor.4 ay askerlik yatırsam 1.1.2021'de emekli olabilir miyim? Mehmet Tepeli
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına göre tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 71 Günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde ise yaş şartınız 53'e prim gün şartınız ise 5600'e inmiş olacaktır.
Merhaba efendim, 92'den sigorta girişim var son 9 seneyi Bağ-Kur ödüyorum yaklaşık 8000 gün primim var 75 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim? Sezgin Güven
Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.11.1992 tarihi ve öncesi ise 53 yaş, bu tarihten sonra ise 54 yaş 9000 prim günü şartıyla emeklilik tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba 20.05.1979 doğumluyum.%40 engelliyim. Sigorta girişim 2001 yılı ve 2649 gün prim günüm var nasıl emekli olabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Nurdan Kolgu
Engelli ya da malul durumu olan vatandaşlarımızda emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Rapor oranınıza göre hizmet süresi ve prim gün şartına bakılmaktadır. Mevcut raporunuzla 19 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü şartıyla emekli olabilirsiniz.
Merhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak 1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL – 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.
KAYNAK: Mert Nayır