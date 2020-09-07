GSS nedir, kimler yaptırmalı? 2020 Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar?

GELİR TESTİ HANGİ DURUMLARDA YENİLENİR?



Ailedeki birey sayısının değişmesi ile beraber yapılır. (Evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi durumlarda)

Devlet tarafından primi ödenenler ve asgari ücretin 3/1'i kadar prim ödeyenlerin haneye ziyaretleri her yıl yapılmaktadır.

Vatandaşın prim yönünde bir azalma ya da artma olduğunda, gelir değişikliği bildirimlerinde gelir testi yeniden yapılır.

Prim borçlanması ne zaman başlar? Sorusunun yanıtı SGK'ya prim bildirimi geldiği ve kabul edildiği zaman ödeme zorunluluğu başlatılır. GSS kapsamında tescil ve tebliğ işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde olup, en yakın SGK İl Müdürlüklerinden öğreniliyor.

GELİR TESTİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Gelir tespiti kararlarına karşı itiraz için, GSS kararınca bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitinden sorumlu SYD Vakfına yazılı dilekçe ile itiraz etme hakkınız vardır. İtirazın değerlendirilmesi ise; SYD Vakfı heyeti toplanarak itirazı değerlendirir. Heyet sonucu çıkan karar SGK'ya bildirim yapılarak tescil işlemleri için SGK'dan yanıt beklenir.

2020 yılı için GSS Prim tutarı ne kadardır?



Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır. Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL'dir.