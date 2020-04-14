İlk Maaş Kesilir Endişesiyle Hak Aranmıyor

SGK tarafından bu hakkın çok bilinmemesinin nedenlerinden biri de özellikle ilk, temel maaşın kesilmesi endişesidir. Bir diğer neden ise bireylerin bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını arası olarak ifade edilebilmektedir. Bu uygulamada hangi sigortalılık sistemine bağlı olduğu sorgulanmadan (4/A/B/C) vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabilmektedir.