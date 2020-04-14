Rapor Parası İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

Rapor parası almak için kişilerin başvurularını yapması ve SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kişinin şartlardan birine bile uymaması halinde; çalışanların raporunun olmasına bakılmaksızın rapor parası desteğinden yararlanması mümkün olmaz.

• Sigortalı kişinin çalışma süresi sırasında yaşadığı sağlık sorunun veya iş kazasının sağlık kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi gerekir.

• Rapor alan kişinin; raporu almadığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışıyor olması ve en az 90 prim günü ödemesinin yapılmış olması şarttır.

• Rapor parası desteği için başvuruda bulunacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir borcu bulunmaması gerekir.

• Verilen sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olmalıdır. Çalışanların hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi hallerde rapor parası ödeneği almasına imkan tanınır.