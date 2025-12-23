Cemiyet hayatı boy gösterdi! İş dünyasından sanat dünyasına kadar herkes yerini aldı
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Pervin Ersoy, Zeynep Bodur Okyay ve Zeliha Yurdatap, önceki gün Bilge Kuru'nun organizasyonuyla gerçekleşen bir davette bir araya geldi.
Giriş Tarihi:
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Pervin Ersoy, Zeynep Bodur Okyay ve Zeliha Yurdatap, önceki gün Bilge Kuru'nun organizasyonuyla gerçekleşen bir davette bir araya geldi. Fulya'da gerçekleşen davete iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.