Uyuşturucu soruşturmasında Berrak Tüzünataç ifade verdi

8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü isimlere ilişkin işlemler devam ediyor. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testte örneği pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç, dün adliyeye gelerek tekrar ifade verdi.