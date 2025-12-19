Uyuşturucu soruşturmasında Berrak Tüzünataç ifade verdi
İstanbul’da 8 Ekim’de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen ünlü isimlere ilişkin işlemler sürerken, Adli Tıp testinde örneği pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç yeniden ifade verdi.
8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü isimlere ilişkin işlemler devam ediyor. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testte örneği pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç, dün adliyeye gelerek tekrar ifade verdi.