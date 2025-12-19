Uyuşturucu dosyasında Ataköy baskını

Yapılan arama esnasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yıldız'ın Ataköy'de oturduğu sitenin güvenlik kamera kayıtlarına Jandarma tarafından el konuldu. Eve giriş çıkış yapan isimleri mercek altına alan jandarma, görüntüleri geriye dönük detaylı olarak incelemeye başladığı öğrenildi.