Uyuşturucu dosyasında Ataköy baskını
Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’deki evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarına jandarma tarafından el konuldu.
Yapılan arama esnasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yıldız'ın Ataköy'de oturduğu sitenin güvenlik kamera kayıtlarına Jandarma tarafından el konuldu. Eve giriş çıkış yapan isimleri mercek altına alan jandarma, görüntüleri geriye dönük detaylı olarak incelemeye başladığı öğrenildi.