Tuba Ünsal’dan sağlık açıklaması

Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösterdi. Eskiden FMF ataklarının yılda bir kere olduğunu söyleyen Tuba Ünsal, 2025 yılında ataklarının ayda 8 kereye kadar çıktığını söyledi. Ünsal, "Doktoruma göre literatürde bu kadar atak yok, o yüzden zor bir sene oldu" şeklinde konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

FMF olarak da bilinen Ailevi Akdeniz Ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır.