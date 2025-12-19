Betül Demir’den Anadolu rock yorumu

Betül Demir yeni projesi Retro-1'le müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Dört şarkıdan oluşan projenin ilk ayağında Anadolu Rock şarkılara yer veren Demir, Cem Karaca ve Barış Manço'nun şarkılarını, yeniden yorumladı. Demir, "Daha önce bir kadın sesinden duymaya pek alışık olmadığımız şarkıları seçtim" dedi.