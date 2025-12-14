Tersane’de şıklık yarışı! Dilan Çiçek Deniz ve Aka göz kamaştırdı

Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka, geçtiğimiz gün Tersane'de bir mağazanın açılışına katıldı. Deniz, geceye sarı elbisesiyle katılırken, Altınbilek ise lacivert takımı ve çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Davette beyaz takımı ile boy gösteren Aka, modern maskülenliğe net bir yorum getirdi.

