Günay Musayeva eski eşi Tolga Karel'i yerin dibine soktu!

A Para'da Merve Yurtyapan ve Sinan Özedincik'in sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye katılan Günay Musayeva oğlunun babası Tolga Karel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Boşandığı eşi Karel'in Amerika 'da yeni bir hayata başladığını anlatan Musayeva, "Çocuğum 18 yaşına gelene kadar babasının izniyle yurt dışına çıkabiliyor. Disneyland'a gitme hayali var ama Tolga hiçbir şekilde bize dönüş yapmıyor" diyerek sitem etti.

Günay Musaveya ve Tolga Karel

OĞLU İLE ALAKASI YOK

Bu durumdan bir hayli dertli olan Musayeva sözlerine şöyle devam etti: "Hatta bir keresinde oğlumun sağlık sorunu oldu. Yurt dışında bir doktor önerdiler. Randevu aldık ama babası belge vermediği için gidemedik. Yıllardır ulaşamıyoruz. Oğluyla hiçbir iletişimi yok. Ondan hiçbir beklentimiz yok. Lütfen en yakın yere gidip oğlumun yurtdışına çıkışı için onay versin. Paylaşımlarında 4 çocuğu olduğunu söylüyor, 5. çocuğu Cihangir'i gözden çıkarmış, yok sayıyor."