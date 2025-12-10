Dededen toruna kadar sanat camiası galada yerini aldı

'Bak Postacı Geliyor' filminin galası önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ünlü isimler galaya akın etti.

DEDE-TORUN ROL ALDIK

Usta oyuncu Ahmet Mekin, galaya torunu ile birlikte katıldı. Mekin, "Hepimize şimdiden iyi seneler diliyorum, dede torun oynadık biz. Çok mutluyum, inşallah devamı da gelir" ifadelerini kullandı.

SESSİZ KALDI

Muazzez Ersoy, 2001 yılında 4 ay evli kaldığı İsmet Özhan hakkındaki sorulara sessiz kaldı. Özkan, geçtiğimiz günlerde "O dönemde evlendiğim için pişmanım" açıklamasında bulunmuştu.

ALTINDA FAKE ÇIKTI

1 kilo altın hediye edildiği iddialarıyla ilgili konuşan Oktay Kaynarca, "Kalem kutusunu 1 kilo altın olarak gösterdiler. Bu fake hesapların önüne geçilmesi lazım" diyerek kahkaha attı.