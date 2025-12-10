Buray yeni albümünü çıkard!: “Gençler özlerini hatırlasın diye yola çıktık”
Anadolu'nun unutulmaz halk türkülerini yeniden yorumladığı dört albümlük seyir serisinin ilk albümünü 28 Kasım’da dinleyicilerle buluşturan Buray, “Özellikle gençlerin özünü hatırlaması, unutmaması, rap dinlemekten yoruldukları anlarda ruhlarını dinlendirmeleri için insiyatif aldık” dedi.
