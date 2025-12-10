Amerika’dan arabasını getirtti! Estetiklerden tanınmadı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan ailesiyle birlikte çıkarken görüntülendi. Türkiye'ye yeni gelen Yalçın, ailesi ile birlikte akşam yemeğini boğaz eşliğinde yedi. Gece yarısı mekandan ayrılan Yalçın, soruları yanıtlamazken Amerika'dan getirttiği özel Amerikan plakalı aracıyla Kuruçeşme'den ayrıldı. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Yalçın, geçirdiği estetik operasyonla bambaşka birine döndü.

