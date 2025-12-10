10. yıl koleksiyonunu Kuruçeşme’de özel davetle tanıtıldı!

Bir moda markası 10. yıla özel hazırladığı koleksiyonunu geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir mekanda seçkin davetlilerin katılımıyla tanıttı. Koleksiyon moda ve basın dünyasından seçkin konuklar tarafından yakından incelendi. Bu özel tanıtım gününde davete katılanlar arasında; Sanem Taşkın, Alev Korkmaz, Ayşen Kurşun, Begümhan Bora, Deniz Urgan, Dicle İpek Öztaşkın, Fatma Kurtkaya, Merve Aydoğdu, Nihal Yazgan, Sinem Çalıkuşu, Sultan Sönmez ve Yağmur Korkmaz gibi isimler vardı.

