Dilan Deniz Çiçek Zincirlikuyu AVM’de alışveriş yaptı

GÜZEL oyuncu Dilan Deniz Çiçek, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bulunan bir alışveriş merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, neşeli ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Çiçek, arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdi.

