Serenay Sarıkaya’dan itiraf! 10 yıl önceki sözleriyle kendini şaşırttı

GÜZEL oyuncu Serenay Sarıkaya, özel bir dergiye röportaj verdi. Şarkıcı Mert Demir ile ilişkisi tam gaz devam eden oyuncu, röportaj sırasında, "Eski röportajlarımı incelerken 10 yıl önce bir gazeteye, 10 yıl sonra zirvede olacağım' diye açıklama yapmışım. O açıklamayı görünce şok oldum. Şu da var. Zirve de oldum mu oldum? orası ayrı konu. Ama tam 10 sene sonra oldum. Ne iddia ama. Bi sakin ol yani Serenay'' diyerek kendine öz eleştiri yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN