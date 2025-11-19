PODCAST CANLI YAYIN

Jadon Sancho ve Saweetie'ye İstanbul'da panik! Gazetecilere yakalanmamak için arabada beklediler

Dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile birlikte İstanbul’a geldi. Sirkeci’deki mekâna araçla gelen çift, gazetecileri görünce yaklaşık yarım saat boyunca araçta beklemek zorunda kaldı. Mekâna sonunda giren Sancho ve Saweetie, araç içinde yüzlerini gizleyerek girmesi dikkat çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile birlikte Türkiye'ye geldi. Önceki gece Sirkeci'deki bir mekana gelen Sancho ve sevgilisi, gazetecileri kapıda görünce panik yaşadı.

Yaklaşık yarım saat boyunca araçtan inmeyen dünyaca ünlü aşıklar, mekanın kapısındaki güvenlik görevlilerinin gazeteciler ile tartışması üzerine aracı kapıya sıfır yanaştırdı.

Mekanın kapısına kadar gelen aracın ardından girme kararı alan Jaden Sancho ve sevgilisi Saweetie, aracın içinde ise suratını gizledi.

