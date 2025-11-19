Jadon Sancho ve Saweetie'ye İstanbul'da panik! Gazetecilere yakalanmamak için arabada beklediler

Dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile birlikte Türkiye'ye geldi. Önceki gece Sirkeci'deki bir mekana gelen Sancho ve sevgilisi, gazetecileri kapıda görünce panik yaşadı.
Yaklaşık yarım saat boyunca araçtan inmeyen dünyaca ünlü aşıklar, mekanın kapısındaki güvenlik görevlilerinin gazeteciler ile tartışması üzerine aracı kapıya sıfır yanaştırdı.
Mekanın kapısına kadar gelen aracın ardından girme kararı alan Jaden Sancho ve sevgilisi Saweetie, aracın içinde ise suratını gizledi.