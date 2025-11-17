Güzel şarkıcı Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Siyah taş işlemeli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Mosso, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Aynı zamanda KKTC'nin 42. Kuruluş Yılı'nda sahneye çıkan şarkıcı, yeni yaşını da sahnede kutladı.
Melek Mosso, KKTC’nin 42. yılında sahnede hem konser verdi hem yaşını kutladı!
Kıbrıs’ta sahne alan Melek Mosso, siyah taş işlemeli kıyafetiyle dikkat çekti. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, KKTC’nin 42. Kuruluş Yılı konserinde yeni yaşını da sahn
Giriş Tarihi: