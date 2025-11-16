Onur Büyüktopçu alışveriş turunda yeni TV projesini açıkladı!

ONUR Büyüktopçu, önceki gün Ayazağa'daki bir AVM'de görüntülendi. Gün ortasında ablası ve yeğeniyle alışveriş turuna çıkan başarılı oyuncu, keyifli tavırlarıyla dikkat çekti. Neşeli haliyle etrafına pozitif enerji saçan Büyüktopçu, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Şu sıralar tiyatro sahnesindeyim, televizyonda ise yeni bir proje var" açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN