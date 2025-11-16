Hande Doğandemir evlilik yolunda! “Her şey yolunda maşallah diyelim”

HANDE Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te kısa süreli bir birliktelik yaşamış, daha sonra ayrılmıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir kez daha şans vererek yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı. Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR



EVLILIK tarihi sorusuna ise, "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Doğandemir, "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" şeklinde konuştu.



Uzun yıllardır aradığı aşkı Emre İzer'de bulan güzel oyuncu, artık evlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.