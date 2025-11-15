OYUNCU Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, önceki gün Zincirlikuyu'da bir mekana girerken görüntülendi. ikili, gazetecilere poz vererek, "Yeni bir restoran açılmış o yüzden yeni bir lezzet denemeye geldik" dedi.
Kaan Taşaner ve Seray Dura Zincirlikuyu’da! Yeni restoran denemesi için objektiflere poz verdiler
OYUNCU Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, önceki gün Zincirlikuyu’da bir mekana girerken görüntülendi. ikili, gazetecilere poz vererek, “Yeni bir restoran açılmış o yüzden yeni bir lezzet denemeye geldik” dedi.
Giriş Tarihi: