Yağmur Ünal’dan kardeşine destek! Irmak Ünal’ın sağlık durumunu anlattı: “Hep birlikteyiz, çok güçlü bir karakter”

Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, önceki gün Etiler'deydi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ünal, "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi. Kardeşi Irmak Ünal'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Yağmur Ünal, "Kendisi Bali'de ve şu an iyi... Tedavilerini yaptık. Hep birlikteyiz ve biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil. O çok güçlü bir karakter" diyerek kardeşine ailece destek olduklarını dile getirdi.



SAÇLARINI KAZITMIŞTI



Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal, geçen günlerde saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrasında Ünal bir açıklama yaparak, "Amacım dramatik hale getirmek değildi" demişti.