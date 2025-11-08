Yeşim Macaroğlu ile Emrah Gül evlendi! Nikâh şahidi Ufuk Bayraktar’dan yeni proje müjdesi

Yeşim Macaroğlu ve Emrah Gül dünyaevine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini Ufuk Bayraktar yaptı. Bayraktar "Yoğun bir iş dönemindeyim. Yeni projelerle yeniden ekranlarda olacağım. Eski film projelerimin devamı da yolda... Ayrıca bir TV kanalıyla dizi projesi için görüşüyorum" dedi.

