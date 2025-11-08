Neslihan Atagül'den ekranlara dönüş sinyali: “Heyecanlandıran bir proje olursa sürpriz yapabilirim”

Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Alışverişe çıkan oyuncu, "Fiyatlar nasıldı?" sorusuna, "Düz şeyler giyinirim. Üzerimdeki şeyi defalarca giyerim. Gece bir davet ya da sahne olduğu zaman herkes yeni şeyler bekliyor. Günlük hayatta marka giymem. Çanta, ayakkabı ve mücevher severim. Kıyafete para harcamam. Düz giyinen kadınım. Üzerimde aykırı bir şey göremezsiniz" dedi.

