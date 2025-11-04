Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Özel hayatıyla ilgili gelen sorulara da samimiyetle yanıt verdi. Eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirtti.
Gökçe Bahadır özel hayatıyla ilgili konuştu! Emir Ersoy’la evliliğinde mutlu olduğunu söyledi
