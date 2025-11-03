Nilperi Şahinkaya yeni aşkıyla yakalandı: Evlilik sorusuna sevgilisinden şaşırtan yanıt

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. İsminin Baturalp Bekar olduğu öğrenilen kişiyle sosyal medya hesabından kalp emojili hikaye atan oyuncu, Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Mekanda oturdukları sırada evlilik üzerine konuşan ikili, evlenecekleri yönünde bir anlaşma yaparken duyuldu. Mekan çıkışında Nilperi Şahinkaya'ya bu durum soruldu. Şahinkaya "İlişkimiz yeni başlıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Evlilik muhabbeti masada olan bir geyikti'' dedi. Yeni sevgili ise evlilik sorusuna, kafa sallayarak onay verdi.

