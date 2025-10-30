PODCAST CANLI YAYIN

Şebnem Schaefer kendini Türk olarak görüyor

Şebnem Schaefer, “Yarı Alman yarı Türk olduğum için sen Almansın denildi ama ben kendimi Türk olarak görüyorum” dedi. 41 yaşındaki oyuncu, güzelliği ile herkesi büyülüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Şebnem Schaefer kendini Türk olarak görüyor

"Bağlantı Hatası" filminin galası, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Filmin oyuncularından Şebnem Schaefer, zorbalıkla dolu okul yıllarından bahsetti.

Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)

Schaefer, "Okulda zorbalık gördümve dışlandım. Biraz şıkır şıkır bir kızdım, onlar bol paçalar bol pantolonlar giyerdi. Benim üniversiteye gider gibi halim vardı. O yüzden biraz bunu insanlar yadırgardı. Narin bir yapım vardı ve zorbalık görüyordum. O açıdan çok zorlandım, iki defa okul değiştirdim" dedi.

Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)

ÇOK ÜZÜLÜYORUM
Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Almanya'da zorbalandım, Türkiye'de ötekileştirildim" açıklamasına da değinen Schaefer şunları söyledi, "Türkiye'de Türkçemle çok dalga geçildi ya da yarı Alman yarı Türk olduğum için sen Almansın denildi. Ben bunlara da çok üzülüyordum. Çünkü kendimi Türk olarak görüyordum. Evet babam Alman orada doğdum, büyüdüm okula gittim ama annem Türk olduğu için Atatürkçü olarak büyüdüm."

Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)

41 yaşındaki oyuncu, güzelliği ile herkesi büyülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
İşte Bağ-Kur'lular için yapılan prim formülleri...
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Galatasaray puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı! Zirveye göz kırpıyor
İdefix
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?