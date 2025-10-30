Şebnem Schaefer kendini Türk olarak görüyor

Schaefer, "Okulda zorbalık gördümve dışlandım. Biraz şıkır şıkır bir kızdım, onlar bol paçalar bol pantolonlar giyerdi. Benim üniversiteye gider gibi halim vardı. O yüzden biraz bunu insanlar yadırgardı. Narin bir yapım vardı ve zorbalık görüyordum. O açıdan çok zorlandım, iki defa okul değiştirdim" dedi. Şebnem Schaefer (Takvim.com.tr)

ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Almanya'da zorbalandım, Türkiye'de ötekileştirildim" açıklamasına da değinen Schaefer şunları söyledi, "Türkiye'de Türkçemle çok dalga geçildi ya da yarı Alman yarı Türk olduğum için sen Almansın denildi. Ben bunlara da çok üzülüyordum. Çünkü kendimi Türk olarak görüyordum. Evet babam Alman orada doğdum, büyüdüm okula gittim ama annem Türk olduğu için Atatürkçü olarak büyüdüm."



41 yaşındaki oyuncu, güzelliği ile herkesi büyülüyor.