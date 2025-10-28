PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü isimler Beyoğlu Lansmanında buluştu: Şıklık ve samimi açıklamalar öne çıktı

Ünlü isimler önceki gün bir dijital platformun Beyoğlu’nda düzenlediği lansmanda bir araya geldi. Şıklık yarışının gecede, birbirinden samimi açıklamalar yapıldı.

Oyuncuların estetik yaptırmasıyla ilgili konuşan Pelin Akil, "Ben ona karşı değilim" derken "Estetikliler fakir rolünü oynayabilir mi?" sorusuna ise "Oynayabilir, zaten herkes yaptırıyor" yanıtını verdi.


HER ŞEY GENETİK
Genç görünmesinin sırrına değinen Özge Özder, şu ifadeleri kullandı, "Aslında aşırı dikkat etmiyorum. Genetik avantajları kullanıyorum."


PEMBE ŞEKER
Geçtiğimiz ay dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Wilma Elles, hızla eski formuna kavuştu. Etkinliğe pembeler içinde katılan Elles, ortaya renkli görüntüler çıkardı.


BABA SÖZLER
Geçtiğimiz aylarda baba olan Tolga Sarıtaş, "Allah isteyen herkese nasip olsun. Çok güzel ve özel duygu… İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" diye konuştu.


'SORUN OLMAYACAK'
Son projesinde partnerinin yapay zeka olmasına değinen Yağmur Tanrısevsin, "Yapay zeka artık hayatımızın her alanında… Güzel bir proje oldu" dedi.


AŞK YOK!
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile çıkan aşk iddialarına cevap veren Rabia Soytürk, "Öyle bir şey yok" diyerek net bir açıklama yaptı.


SAYGI DUYUYORUM
Oyunculuğun kutsal meslek olmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Tepki var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi, "Güzel tepkiler var. Yanlış anlayanlar da var."

