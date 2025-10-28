Ünlü isimler Beyoğlu Lansmanında buluştu: Şıklık ve samimi açıklamalar öne çıktı

Oyuncuların estetik yaptırmasıyla ilgili konuşan Pelin Akil, "Ben ona karşı değilim" derken "Estetikliler fakir rolünü oynayabilir mi?" sorusuna ise "Oynayabilir, zaten herkes yaptırıyor" yanıtını verdi.



HER ŞEY GENETİK

Genç görünmesinin sırrına değinen Özge Özder, şu ifadeleri kullandı, "Aslında aşırı dikkat etmiyorum. Genetik avantajları kullanıyorum."



PEMBE ŞEKER

Geçtiğimiz ay dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Wilma Elles, hızla eski formuna kavuştu. Etkinliğe pembeler içinde katılan Elles, ortaya renkli görüntüler çıkardı.



BABA SÖZLER

Geçtiğimiz aylarda baba olan Tolga Sarıtaş, "Allah isteyen herkese nasip olsun. Çok güzel ve özel duygu… İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey" diye konuştu.



'SORUN OLMAYACAK'

Son projesinde partnerinin yapay zeka olmasına değinen Yağmur Tanrısevsin, "Yapay zeka artık hayatımızın her alanında… Güzel bir proje oldu" dedi.



AŞK YOK!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile çıkan aşk iddialarına cevap veren Rabia Soytürk, "Öyle bir şey yok" diyerek net bir açıklama yaptı.



SAYGI DUYUYORUM

Oyunculuğun kutsal meslek olmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Tepki var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi, "Güzel tepkiler var. Yanlış anlayanlar da var."