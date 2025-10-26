Simay Rasimoğlu'na köylü güzeli yakıştırması...

Eski Miss Turkey güzeli Simay Rasimoğlu, bu kez bambaşka bir projeyle kamera karşısına geçti. Musiki Eğitim Vakfı için çekilen "Yanık Ömer" parçasının klibinde rol alan Rasimoğlu, zarif güzelliğini köy atmosferiyle harmanlayarak adeta "köylü güzeli"ne dönüştü. Klasik güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Simay Rasimoğlu, klipte sade kıyafetler, doğal bir makyaj ve samimi tavırlarıyla izleyenleri büyüledi.

Yanık Ömer", hem nostaljik havası hem de Rasimoğlu'nun doğal oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.