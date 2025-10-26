PODCAST CANLI YAYIN

Jessica May: "Brezilya ve Türkiye'de insanlar mangalı çok seviyor"

Jessica May, Türkiye’ye olan sevgisini vurgulayarak, “Brezilya ve Türkiye’de insanlar mangalı çok seviyor, bu konuda benzeriz” dedi; estetik için de “Herkesin kendi tercihi” yorumunu yaptı.

Güzel oyuncu Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile dünyaevine girmişti.

Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)

Türkiye'ye olan sevgisini sık sık dile getiren May, 2024 yılında Türk vatandaşlığına geçerek hayatını burada sürdürme kararı almıştı.

Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)

May, önceki gün Maslak'ta bir lansmana katıldı. Türkiye'yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini belirten May, "Brezilya'da ve Türkiye'de insanlar mangalı çok seviyor, bu konuda benzeriz" dedi.

Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)

'HERKESİN KENDİ TERCİHİ'
Yeni projeleri hakkında da konuşan May, "Proje görüşmelerim devam ediyor, güzel şeyler olacak" derken, estetik yaptıran oyuncularla ilgili soruya, "Herkesin kendi tercihi, önemli olan kendini iyi hissetmek" yanıtını verdi

