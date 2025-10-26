Jessica May: "Brezilya ve Türkiye'de insanlar mangalı çok seviyor"

May, önceki gün Maslak'ta bir lansmana katıldı. Türkiye'yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini belirten May, "Brezilya'da ve Türkiye'de insanlar mangalı çok seviyor, bu konuda benzeriz" dedi.



Mangalı seviyoruz (Takvim.com.tr)



'HERKESİN KENDİ TERCİHİ'

Yeni projeleri hakkında da konuşan May, "Proje görüşmelerim devam ediyor, güzel şeyler olacak" derken, estetik yaptıran oyuncularla ilgili soruya, "Herkesin kendi tercihi, önemli olan kendini iyi hissetmek" yanıtını verdi