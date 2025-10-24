PODCAST CANLI YAYIN

İrem Helvacıoğlu bebeği kucağındayken ölümden döndü!

Eşi ve çocuğuyla yürürken motosiklet çarpması sonucu ölümden dönen İrem Helvacıoğlu, dehşet dolu anları anlattı. Olay anında kızına siper olan Helvacıoğlu'na 12 dikiş atıldı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na araba çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumlarının iyi olduğunu, kazada hiçbir kusurlarının olmadığını söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kanaya ilişkin soruşturma başlatırken Helvacıoğlu'ndan da açıklama geldi. "Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, o sırada kızının kucağında olduğunu ve düşme sırasında başına darbe aldığını dile getirdi.

'BİÇERCESİNE VURDU'
Başına 12 dikiş atılan oyuncu, bebeği kucağındayken yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi, "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti."

Güzel oyuncu, kısa süre önce de tatil yaparken bir çocuğunun üzerine düşmesi sonucu boynundan yaralanmıştı.

Helvacıoğlu kızını 15 Ekim'de kucağına almıştı.

