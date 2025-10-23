Burcu Biricik'te ego sıfır

Burcu Biricik, önceki gün Bebek'teydi. Kızıyla birlikte güzel havanın tadını çıkartan Biricik, gazetecilerden kızının görüntüsünün alınmaması konusunda rica da bulundu. 'Fatma' dizisinde canlandırdığı karakter nedeniyle, Bade İşçil'in, "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözleri hatırlatılan oyuncu, "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü" dedi. Nebahat Çehre'nin, "Fakir roller gelmiyor" sözleri hakkında ise, "O Nebahat Çehre... Çok büyük bir isim yorum yapmak doğru olmaz" diye yanıt verdi.