2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere 'kadrosunda Uğur Aslan'da yerini aldı. Başarılı oyuncu filmde uzaylıların varlığına inanan zengin bilim insanı Feza, karakterine hayat verdi.
"Ketenpere Dalavere" 16 Ocak 2026'da vizyonda olacak.
Uğur Aslan'ıda ketenpereye getirdiler
