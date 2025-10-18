PODCAST CANLI YAYIN

GQ desteğiyle TAG görkemli bir davetle tanıtım yaptı! Şölene ünlü akını

GQ destekleriyle TAG, yeni özelliğini görkemli bir davetle tanıttı. Ortaköy’de gerçekleşen etkinliğe moda, sanat ve iş dünyasından birçok isim katılırken, gecede şıklık yarışı yaşandı.

Giriş Tarihi:
GQ desteğiyle TAG görkemli bir davetle tanıtım yaptı! Şölene ünlü akını

GQ destekleriyle TAG, yeni özelliğini görkemli bir davetle tanıttı. Ortaköy'de gerçekleşen etkinliğe moda, sanat ve iş dünyasından birçok isim katılırken, gecede şıklık yarışı yaşandı.

Yıldızlar geçidi (Takvim.com.tr)Yıldızlar geçidi (Takvim.com.tr)

'ESKİ ARKADAŞIM'
Sinan Akçıl'la çıkan aşk iddialarına hakkında konuşan Aslıhan Karalar, "Aynı ortamda bulunduk. Sinan eski arkadaşım. Gereken açıklamayı kendisi de yaptı" diyerek iddiaları yalanladı.

Yıldızlar geçidi (Takvim.com.tr)Yıldızlar geçidi (Takvim.com.tr)

'EĞLENİYORUZ'
Geçtiğimiz haftalarda evlenen Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, gecede boy gösterenler arasındaydı. Akbaş, "Evlilik yeni... Eğleniyoruz ve keyifliyiz" şeklinde konuşarak mutlu olduklarını belirtti.

Davete kızıyla katılan Demet Sabancı objektiflere böyle poz verdi.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden olan Ebru Şallı, etrafa pozitif enerji saçtı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
İdefix
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?