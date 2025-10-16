Öğrencileri unutmadı! Kıyafetleriyle destek olacak

İddialaı tarzıyla kadınların beğenisini kazanan genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından kıyafetlerini öğrenci kızlara destek olmak için satacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve gittiği davetlerde yaptığı kombinleri takipçileriyle paylaşan Nazlı Sabancı, öğrenci kızları unutmadı.

Hesabından duyuru yapan Sabancı, "Ben de eskiden severek giydiğim ama artık kullanmadığım eşyalarımı paylaştım" dedi.



Öğrencilerin ücretsiz eşyaları seçebileceğini de belirten sosyetik güzel paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Nazlı Sabancı, bu hareketiyle herkesin takdirini topladı.

