Gazze’ye sessiz kalmadı: Büşra Develi’den cesur paylaşım

Ünlü model ve oyuncu Büşra Develi, Gazze’deki acıya duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabının biyografi kısmına yazdığı Free Palestine ‘Özgür Filistin’ ifadesi dikkat çekti...

Katil İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı. Binlerce insanın ölümüne yol açtı. Vicdanı olan herkes bu katliama duyarsız kalmadı.
Ünlü oyuncu ve model Büşra Develi de o vicdanlı insanlardan biriydi. Develi, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle dikkat çekti. Instagram sayfasındaki biyografisine 'Özgür Filistin' yazısı ile Filistin bayrağı ekledi. Bu konudaki duyarlılığını ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ünlü oyuncunun bu adımı sosyal medyada gündem olurken, destek mesajları yağdı.

Vatandaşlar Büşra'ya övgüler yağdırırdı. Gazze'deki acıya sessiz kalan sanat dünyasının ünlü isimlerini ise eleştirdi. Ünlü modelin takipçileri "Büşra'yı örnek alın" dedi.

