"Gözleri Karadeniz” setinde beklenmedik misafir: Ayı ortalığı karıştırdı

Gözleri Karadeniz setinde ayı paniği yaşandı. Çekimlerin yapıldığı bungalova giren ayı ortalığı talan ederken, set ekibi gördükleri karşısında şaşkına döndü

"Gözleri Karadeniz” setinde beklenmedik misafir: Ayı ortalığı karıştırdı

Atv'nin, Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi "Gözleri KaraDeniz" setinde bu kez kamera dışı bir heyecan yaşandı. Dizinin çekimlerinin sürdüğü Çamlıhemşin'de çekim mekanı olarak kullanılacak bungalova bir ayı girdi. O sırada boş olan bungalova yiyecek aramak için giren ayı, etrafı darmadağın etti.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVIRDI
Çekim mekanı olarak kullanılacak bungalova gelen ekipler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Yetkililerle birlikte hemen harekete geçen ekip bungalovu aynı gün içinde eski haline getirmeyi başardı. Yaşanan olayda kimseye zarar gelmezken, Karadeniz'in vahşi doğası bu kez dizinin setinde kendini gösterdi hem de ayı da Gözleri Karadeniz hayranı çıktı dedirtti.
Ayı, bungalovu kullanılmaz hale getirdi.

'Gözleri Karadeniz' yeni bölümleri ile her Salı atv'de...

