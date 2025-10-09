PODCAST CANLI YAYIN

Meryem Uzerli paraya para demiyor! İşte Uzerli'nin milyonluk anlaşması...

Meryem Uzerli, yaptığı yeni anlaşma ile adeta para basacak. 2021 yılından beri yüzü olduğu bir mücevher markası ile yeniden anlaşan Uzerli, 20 milyon TL’yi cebine koydu.

Zamanında yer aldığı dizi ve filmlerle milyonların gönlünde taht kuran Meryem Uzerli, artık oynadığı rollerle değil boy gösterdiği reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Global anlamda geniş bir kitleye sahip olan ve dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Uzerli, binlerce lirayı da cebine koyuyor.

Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)

KAZANCI GİDEREK ARTIYOR
Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa ve Güney Amerika'da da birçok firma ile çalışan Uzerli, 2021 yılında itibaren yüzü olduğu bir mücevher markası ile yeniden anlaştı. Önümüzdeki yıl için söz kesen ve bu yeni anlaşma gereği 20 milyon TL'yi de cebine koyan Uzerli, daha şimdiden 2026 yılında çok kazanacak gibi duruyor.

Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)

Markalarla karlı anlaşmalar yapan Güzel oyuncu, Instagram'dan da hatrı sayılır bir para kazanıyor.

Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)Meryem Uzerli (Takvim.com.tr)

Uzerli, markanın reklam çekimleri için Dubai'ye gitti.

